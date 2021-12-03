Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 282 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 175 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 8,
Балтийский городской округ – 5,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 14,
Полесский городской округ – 7,
Гурьевский городской округ - 19,
Гусевский городской округ – 10,
Светловский городской округ – 6,
Зеленоградский городской округ – 4,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 7,
Черняховский городской округ – 4,
Неманский городской округ – 2,
Янтарный городской округ – 8.