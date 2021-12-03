Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 282 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 175 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 8,

Балтийский городской округ – 5,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 14,

Полесский городской округ – 7,

Гурьевский городской округ - 19,

Гусевский городской округ – 10,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 4,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 7,

Черняховский городской округ – 4,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 8.