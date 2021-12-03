Прокуратура проверит организацию уборки снега в Калининграде

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Прокуратура Калининграда организовала проверку соблюдения требований законодательства, предъявляемых к уборке территории города в зимний период. Также под прицел прокурорских работников попадут управляющие компании, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проверка будут проводиться с привлечением сотрудников ГИБДД. По ее результатам будет дана оценка своевременности и полноте обработки объектов улично-дорожной сети противогололедными материалами, очистке от снега дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, а также уборке от наледи и снега придомовых территорий, кровель и козырьков подъездов многоквартирных домов.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, заявили в пресс-службе ведомства.