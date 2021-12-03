Камеры «Безопасного города» помогли задержать взломщика торгового аппарата в Калининграде

. Фото: Безопасный город

В Калининграде операторы «Безопасного города» помогли пресечь взлом торгового автомата. Об этом сообщает пресс-служба аппаратного комплекса.

Ночью 1 декабря операторы зафиксировали мужчину, который ходил вокруг торгового автомата и пытался его взломать.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Всю информацию и обстоятельства произошедшего операторы передали сотрудникам правоохранительных органов. До приезда дежурных патрульно-постовой службы операторы вели наблюдение за злоумышленником. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники ППС, они осмотрели место происшествия, задержали злоумышленника и доставили в отделение полиции.

За 11 месяцев 2021 года операторы «Безопасного города» зафиксировали почти 5,5 тысячи событий.