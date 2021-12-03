Райффайзенбанк: четверть россиян считают первую работу решающей для карьеры

Первая работа может радикально повлиять на развитие карьеры – так считают 25% россиян, принявших участие в исследовании Райффайзенбанка. Ещё 60% убеждены, что первая работа влияет на карьеру, хотя, возможно, и не коренным образом.

Подавляющее большинство опрошенных (63%) оценивают опыт своей первой работы как положительный. Первый руководитель много поддерживал и обучал 42% опрошенных, ещё 40% отметили, что их начальник относился к ним так же, как ко всем другим специалистам. Каждого десятого (11%) тщательно контролировали на первом рабочем месте, 5% выполняли только мелкие поручения, а 1,5% и вовсе игнорировали.

При этом 33% опрошенных убеждены, что добились бы большего на первой работе, если бы им давали большую свободу действий и возможность реализовать свои идеи. Почти стольким же (35%) не хватило практики на настоящих задачах, с которыми работал их отдел, а 37% хотели бы получать ещё больше внимания со стороны руководителя. Такая же доля (37%) признались, что достигли бы лучших результатов, если бы работали усерднее.

«Если вы только сейчас выбираете своего первого работодателя, то обратите внимание, как компания работает с молодыми кадрами. Важный критерий — дает ли компания свободу действий новичкам и как работает с ними после адаптации. Чем больше у компании опыта в развитии молодых талантов и чем больше проектов для них она проводит, тем выше вероятность успешного продвижения новичка по карьерной лестнице», – считает Дарина Хохлушина, руководитель направления развития розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

До 3 декабря в банке открыт набор на ежегодную программу развития для молодых специалистов в сфере финансов и технологий Raiffeisen Evolve. Программа позволяет получить студентам и выпускникам вузов первый опыт, заручившись поддержкой наставников и решая настоящие задачи, которые влияют на развитие компании. Стажировка оплачивается, подробная информация по ссылке: https://raiffeisen-evolve.ru

В исследовании приняли участие почти две тысячи жителей крупных городов России, работающих по найму. Из них 70% – квалифицированные специалисты, 25% – руководители подразделений и отделов, 5% – руководители высшего звена.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам первого полугодия 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,7 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.