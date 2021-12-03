В Калининграде исчезла еще одна советская вывеска

Дом на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Ольштынской до и после демонтажа вывески Фото: проект «Наследие стен».

В Калининграде демонтирована еще одна вывеска советского периода. Исчезновение металлических букв «Фотография» с фасада дома № 2 на улице Ольштынской заметили активисты проекта «Наследие стен».

- Данная ситуация в очередной раз говорит о проблеме восприятия наследия советского периода в Калининградской области, - заявляет координатор проекта Евгений Мосиенко. - Часть населения пренебрежительно к нему относится, считает «совком». Но наследие советского периода - это стиль, дизайн, искусство и память. Эта оригинальная вывеска - сохранившийся кусочек прошлого, вызывающий теплые воспоминания у жителей района и города. Я, когда ее видел, вспоминал то время, когда мы семьей ходили в это фотоателье. Привлекала вывеска внимание и гостей города, являлась объектом показа на тематических экскурсиях. В некоторых городах сейчас воссоздают вывески, стилизованные под исторические, для формирования уникального облика города. А у нас этот облик уничтожают.

В мэрии корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что заявку на демонтаж старой вывески подал комитет муниципального контроля еще году в 2019-м, а работы произвела управляющая компания «РСУ-24».