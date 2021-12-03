С 2022 года в Калининградской области изменится порядок назначения ряда мер социальной поддержки

С 1 января 2022 года министерство передаст региональному отделению Пенсионного фонда РФ полномочия по предоставлению 36 мер соцподдержки. В совокупности они затрагивают почти 15 тысяч жителей.

Речь идет о ряде пособий для граждан с детьми, выплатах лицам, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, военнослужащим и членам их семей, репресиссированным и впоследствии реабилитированным. Об этом министр социальной политики Анжелика Майстер заявила в ходе прямого эфира, который состоялся на площадке Центра управления регионом.

- Изменения никак не отразятся на сроках назначения выплат. Это связано с переходом на «Социальное казначейство» и делается ради удобства получателей мер соцподдержки, упрощения в будущем процедуры назначения выплат, – заявила Анжелика Майстер.

Нововведения связаны с изменением федерального законодательства и позволят в дальнейшем оптимизировать процесс получения выплат.