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Общество3 декабря 2021 15:05

Антон Алиханов встретился с ветеранами сферы государственного и муниципального управления

Встреча прошла в региональном правительстве
Николай Литвинов
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В пятницу, 3 декабря, губернатор Антон Алиханов встретился с представителями общественности, внесшими вклад в развитие области. По мнению губернатора, такие встречи необходимы, чтобы обмениваться мнениями о сегодняшней ситуации в регионе, делиться своим видением будущего.

Глава региона напомнил о самых важных событиях года. В их числе - визит премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина. По итогам визита был принят ряд серьезных решений по реализации государственной программы социально-экономического развития Калининградской области. В частности, регион получит дополнительную помощь на ускоренное строительство второго этапа Северного обхода Калининграда. Кроме того, были даны поручения по вопросам развития радиоэлектронного кластера в городе Гусеве, а также строительства нового кампуса Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба правительства, губернатор выслушал каждого, кто захотел высказаться, и поблагодарил всех, кто нашел возможность принять участие в этой встрече.