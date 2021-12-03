Антон Алиханов встретился с ветеранами сферы государственного и муниципального управления

В пятницу, 3 декабря, губернатор Антон Алиханов встретился с представителями общественности, внесшими вклад в развитие области. По мнению губернатора, такие встречи необходимы, чтобы обмениваться мнениями о сегодняшней ситуации в регионе, делиться своим видением будущего.

Глава региона напомнил о самых важных событиях года. В их числе - визит премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина. По итогам визита был принят ряд серьезных решений по реализации государственной программы социально-экономического развития Калининградской области. В частности, регион получит дополнительную помощь на ускоренное строительство второго этапа Северного обхода Калининграда. Кроме того, были даны поручения по вопросам развития радиоэлектронного кластера в городе Гусеве, а также строительства нового кампуса Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба правительства, губернатор выслушал каждого, кто захотел высказаться, и поблагодарил всех, кто нашел возможность принять участие в этой встрече.