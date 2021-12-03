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Происшествия3 декабря 2021 15:23

Защищая женщин, калининградец едва не зарезал своего приятеля

Приревновав свою сожительницу, хозяин квартиры принялся избивать сначала ее, а потом и подругу гостя
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Жителю Калининграда следственным отделом по Московскому району регионального управления СКР предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В конце ноября 58-летний мужчина вместе со своей сожительницей отправился к своему приятелю. Тот встретил гостей радушно, организовав застолье на четверых - употреблять горячительные напитки активно помогала и гражданская жена хозяина. Именно ее квартировладелец в конце концов и приревновал к другу, начав мутузить кулаками, не отходя от стола. За подругу заступилась гостья - и в свою очередь получила удар в лицо от рассвирепевшего ревнивца. Решив заступиться сразу за обеих дам, калининградец схватил со стола нож и воткнул его драчуну в шею, после чего задал стрекача.

Благодаря тому, что вызванная скорая приехала быстро, раненый выжил. А поножовщика вскоре задержали полицейские. Вчера, 2 декабря, Московский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.