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Общество3 декабря 2021 16:04

В Калининграде собрали деньги для мальчика с ДЦП

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Женя Соколов — давний подопечный фонда.

Женя Соколов — давний подопечный фонда.

Фото: Фонд "Берег надежды"

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил о завершении сбора в помощь 16-летнему Жене Соколову из поселка Калининское Гусевского городского округа. Ребенок страдает тяжелой формой ДЦП, ему требуется помощь.

«Наш фонд собирал средства на дорогу до Москвы и обратно, проживание рядом с местом лечения. Сумма к сбору составляла 50 000 рублей. Средства собраны», - сообщили в фонде.

Мальчика ждут на очередной курс лечения в Институте Медицинских Технологий Москвы. Лечение комплексное, было подобрано с учетом состояния ребенка.

Женя Соколов — давний подопечный фонда. За свою жизнь мальчик перенес несколько серьезных операций, был практически обездвижен. Но мама не сдается и продолжает бороться за сына.