В Калининграде собрали деньги для мальчика с ДЦП

Женя Соколов — давний подопечный фонда. Фото: Фонд "Берег надежды"

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил о завершении сбора в помощь 16-летнему Жене Соколову из поселка Калининское Гусевского городского округа. Ребенок страдает тяжелой формой ДЦП, ему требуется помощь.

«Наш фонд собирал средства на дорогу до Москвы и обратно, проживание рядом с местом лечения. Сумма к сбору составляла 50 000 рублей. Средства собраны», - сообщили в фонде.

Мальчика ждут на очередной курс лечения в Институте Медицинских Технологий Москвы. Лечение комплексное, было подобрано с учетом состояния ребенка.

Женя Соколов — давний подопечный фонда. За свою жизнь мальчик перенес несколько серьезных операций, был практически обездвижен. Но мама не сдается и продолжает бороться за сына.