В Светлогорске прошел гала-концерт «От сердца к сердцу»

Областной фестиваль творчества людей с инвалидностью состоялся в пятницу, 3 декабря, на сцене театра эстрады «Янтарь-холл». Участников поприветствовала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она отметила, что областное правительство принимает меры для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Помощь оказывается, в том числе, и во взаимодействии с общественными организациями инвалидов.

- Яркий тому пример – создание регионального реестра технических средств реабилитации (ТСР), который действует в Калининградской области и является уникальным для всей страны. Благодаря поддержке со стороны общественных организаций список ТСР постоянно пополняется, – сообщила министр.

Как сообщает пресс-служба правительства, на сцене «Янтарь-холла» прошло награждение победителей конкурса «Преодоление». Ведомственную награду вручили шести победителям в трех номинациях. Гран-при Фестиваля в номинации «Эстрадная музыка» удостоен студент «Советского техникума интерната» Дмитрий Бусов. Победителем в номинации «Хореография» стала преподаватель Молодежного центра Яна Антипова, а в номинации «Театральное творчество» – реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Особый ребенок».

Фестиваль состоялся с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, количество зрителей и участников было ограничено.