Прозаседавшиеся: в Калининграде градостроительный совет не смог рассмотреть два вопроса из повестки

Оставшиеся на градостроительном совете к 19:15 Фото: скриншот

В пятницу 3 декабря градостроительный совет Калининградской области побил рекорд, просидев с половины третьего часа дня до 19:15. Правда, до конца досидеть смогли не все. В числе выдержавших испытание временем оказались представитель ГИБДД Роман Луценко, архитекторы Олег Васютин, Олег Копылов, Петр Черненко и председатель совета, главный архитектор области Евгений Костромин.

Из восьми вопросов совет смог рассмотреть только шесть, так как к половине седьмого часа вечера количество участников заседания так сильно уменьшилось, что стало невозможно принять какое-то решение по двум оставшимся объектам (ими были два магазина в городе Зеленоградске). К этому времени в микрофонах послышались тяжелые вздохи (встреча проходила в формате видеоконференции) и даже собачий лай, поэтому Евгений Костромин, посмотрев на редеющие ряды экспертов, принял решение о переносе двух вопросов на 22 декабря.

- Может, можно по нашим проектам как-то заочно проголосовать? – умоляюще произнес архитектор Александр Шерстюк.

- К сожалению, такой опции у нас не предусмотрено, - ответил Костромин и пообещал Шерстюку рассмотреть проекты магазинов в первую очередь.