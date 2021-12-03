Градостроительный совет «зарубил» проект гостиницы у колеса обозрения в Зеленоградске

В центре - проект гостиницы у Розы Ветров Фото: Макет проекта

В пятницу 3 декабря градостроительный совет, который собрал главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин, отказал согласовывать проект пятиэтажной гостиницы, которую инвестор намерен построить в Зеленоградске на улице Володарского, между площадью Роза Ветров и колесом обозрения.

Членов совета смутил не столько сам проект, сколько форма земельного участка и расположение объекта внутри существующей застройки. По словам архитектора Михаила Никоненко (он выступил автором проекта здания), власти города намерены снести три домика, расположенные в непосредственной близости от будущей гостиницы, однако и этот аргумент не убедил совет.

Когда слово взял советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, он напомнил, что Зеленоградску действительно не хватает хорошей крупной гостиницы, и самое лучшее место для нее – у Розы Ветров. Однако предложенный проект, по его словам, не решит поставленной задачи, так как тут нужно комплексное развитие территории, в результате чего должен появиться большой гостиничный комплекс. А для разработки его проекта необходимо провести конкурс.

- Представленное предложение не учитывает градостроительную ситуацию, - заметил Генне.

Его поддержали и другие архитекторы, ухватившиеся за идею проведения конкурса, а Сергей Гулевский отметил, что еще одной градостроительной ошибки этот участок не вынесет.

- Посмотрите на пятиэтажное здание справа, - указал он на слайд. – Ранее уже случилась беда. А новый корпус такого же архитектурного достоинства.