Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья3 декабря 2021 18:21

В Калининградском зоопарке леопарда Хана научили сдавать кровь

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хвост Хана высовывается из клетки.

Хвост Хана высовывается из клетки.

Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Сотрудники Калининградского зоопарка научили амурского леопарда Хана добровольно… сдавать кровь на анализ. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, для этого животное тренировали целый год.

«Технически процесс выглядит так. Тренер берет в руки специальную мишень, с ее помощью указывает Хану место, где тот должен лечь и замереть. Ассистент в это время вытаскивает хвост Хана через специальное отверстие, а ветеринар проводит процедуру забора крови. За согласие леопард периодически получает мясо», - рассказали в зоопарке.

Отмечается, что раньше, чтобы проделать такую же операцию, Хана пришлось бы вводить в наркоз или использовать неприятное приспособление – прижимную клетку, куда животное загоняли и зажимали, как в тисках. Оба этих способа небезопасны для здоровья животного.