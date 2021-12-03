В Калининградском зоопарке леопарда Хана научили сдавать кровь

Хвост Хана высовывается из клетки. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Сотрудники Калининградского зоопарка научили амурского леопарда Хана добровольно… сдавать кровь на анализ. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, для этого животное тренировали целый год.

«Технически процесс выглядит так. Тренер берет в руки специальную мишень, с ее помощью указывает Хану место, где тот должен лечь и замереть. Ассистент в это время вытаскивает хвост Хана через специальное отверстие, а ветеринар проводит процедуру забора крови. За согласие леопард периодически получает мясо», - рассказали в зоопарке.

Отмечается, что раньше, чтобы проделать такую же операцию, Хана пришлось бы вводить в наркоз или использовать неприятное приспособление – прижимную клетку, куда животное загоняли и зажимали, как в тисках. Оба этих способа небезопасны для здоровья животного.