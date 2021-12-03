Архитекторы предложили убрать колесо обозрения с променада в Зеленоградске

Колесо обозрения в Зеленоградске Фото: СОЦСЕТИ

В пятницу 3 декабря на градостроительном совете, который собрал главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин, обсуждался проект гостиницы, которая должна появиться в Зеленоградске на улице Володарского, между площадью Роза Ветров и колесом обозрения. Члены совета практически единогласно высказались против этого проекта, а также предложили убрать с променада «Глаз Балтики». Его появление на променаде (напомним, аттракцион был открыт 1 июня этого года) эксперты назвали ошибкой. В частности, архитектор Олег Копылов заявил, что эта конструкция и не должна была появляться на берегу моря, так как теперь она загораживает вид на Балтийское море.

- Колесо на променаде – это грубейшая ошибка, - заявил Копылов. – Думаю, нужно поднять вопрос о его переносе.

Отметим также, что архитектор назвал многие решения властей этого приморского города необоснованными, а земельные отношения «очень запутанными»:

- Тут все порезано и расхватано, - резюмировал эксперт.