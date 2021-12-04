Умерла директор школы №43 Калининграда Анна Чигорева

Анна Чигорева работала директором с 2014 года. Фото: сайт школы №43.

Директор школы №43 Калининграда Анна Чегорева скончалась утром в пятницу, 3 декабря. Сообщается, что педагог умерла после продолжительной болезни.

Должность директора Анна Александровна занимала с 2014 году.

В этом году школа отметила 60-летний юбилей. Сегодня образовательное учреждение носит имя своего выпускника - лейтенанта милиции, оперуполномоченного СОБра, Героя РФ Алексея Бровковича, погибшего в 1995 году при выполнении служебного долга в Чечне.