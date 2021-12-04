Дятлова заступилась за коммунальщиков, убирающих снег в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

В пятницу в Калининграде выпало сразу 10% месячной нормы осадков. Заснеженные дороги и тротуары вызвали возмущение некоторых горожан, но глава администрации Елена Дятлова заступилась за коммунальщиков.

- Дорогие калининградцы, я прекрасно понимаю, что перемещение пешком или на транспорте по городу трудно было назвать комфортным. И дело не в том, что, как некоторые шутят, зима опять пришла неожиданно, - написала сити-менеджер Калининграда на своей странице в Facebook. - Мы постоянно отслеживаем прогноз погоды и были в курсе надвигающегося снегопада. Но когда выпадает такое количество осадков, моментально привести город в порядок невозможно. Спасибо за то, что сообщали нам о проблемных участках, это помогало координировать работу по уборке улиц. Конечно же, хочу выразить глубокую признательность всем сотрудникам «Чистоты», благодаря труду которых город справляется с последствиями стихии. Все эти люди, отработав тяжtлую восьмичасовую смену, согласились вновь взять в руки лопаты и выйти на улицы Калининграда.

Дятлова напомнила, что по правилам коммунальщики должны выждать окончания снегопада и только потом выезжать на маршрут, а привести в порядок магистрали нужно в течение 5 часов.

- Но они выходят сразу. И ночью и днем. А если надо, то и в выходной. Как, например, в субботу готовы выйти все 500 дворников, и послезавтра, если за день не справятся, - написала Дятлова.

Глава администрации заверила, что дороги и тротуары обязательно приведут в порядок.