В Калининградской области выявили минимальное число заразившихся ковидом с октября

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 274 новых случая коронавируса. Это самый низкий показатель более, чем за два месяца: последний раз аналогичное число заразившихся было9 октября. Всего с начала пандемии коронавирус в нашем регионе выявили у 76 933 человек.

Выздоровевших за сутки стало больше на 463 человек, общее число переболевших достигло 69 825.

В стране за последние сутки заразились 32 974 человека, нарастающим итогом - 9 769 011 человек в 85 регионах. Выздоровели 33 442, всего с начала пандемии- 8 329 253.