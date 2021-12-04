Антон Алиханов вручил награды калининградским волонтерам

В преддверии Дня добровольца губернатор и встретился с представителями волонтерского движения региона. Как сообщает пресс-служба правительства, на мероприятии присутствовали участники добровольческих объединений различной направленности из разных муниципальных образований.

- Важно общаться и делиться информацией. Потому что, если это делать правильно, и рассказывать о себе правильно, то и результаты будут. Думаю, нам надо нащупать правильную дорогу, чтобы создавать позитивный образ этой деятельности, не оглядываясь на отдельные язвительные комментарии. Нам было хотелось, чтобы число людей, которые занимаются добровольчеством, росло, – отметил Антон Алиханов.

Двум участникам встречи за активное участие в развитии добровольческого движения присвоено почетное звание «Доброволец Калининградской области». Наград удостоены «серебряный» волонтер Тамара Пискунова и заместитель руководителя регионального центра добровольчества «серебряного» возраста Ольга Сливина.

Губернатор поблагодарил волонтеров, подчеркнув, их помощь обществу в решении разных проблем и искреннее желание поддержать тех, кому требуется помощь, достойны уважения.

В Калининградской области действует около 300 волонтерских объединений различных направлений и разного масштаба деятельности, от небольших инициативных групп до крупных объединений. В волонтерской работе участвует более 60 тыс. человек – как в составе организованных групп, так и самостоятельно.