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Общество4 декабря 2021 10:50

Власти готовы отдать «любому желающему» историческое здание в Железнодорожном

Условие одно: нужно придумать интересный проект использования
Николай Литвинов
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Фото: Instagram.com

Правительство Калининградской области решилось на широкий жест. Власти готовы отдать любому желающему бывшее здание районного управления - крайсхаус - в Железнодорожном. Оно было построено в конце XIX - начале XX века по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. В советское время здесь размещалась сначала средняя общеобразовательная школа, а позднее школа -интернат. С 2006 года здание пустует.

Объявление о возможной передаче объекта разместил в Instagram губернатор Антон Алиханов. Региональное правительство готово отдать здание крайсхауса любому желающему под интересный проект, предусматривающий его ремонт.

- Готовы поддержать проект через программу льготного кредитования приспособления ОКН под цели предпринимательства, - уточнил глава региона. - Автор лучшего проекта получит здание под реализацию своей идеи.