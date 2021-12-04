В Калининградской области ковид выявили у 76 пенсионеров и 23 школьников

За последние сутки в нашей области зарегистрированы 274 новых случая коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 76 неработающих.
- 56 пенсионеров;
- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 23 учащихся;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 детей до 6 лет, не посещающих детские садики;
- 8 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 8 студентов 6 образовательных учреждений;
- 7 детей, посещающих детские сады;
-7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 работников образования;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 сотрудника банков;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 1 сотрудник предприятий сферы ЖКХ;
- 1 сотрудник предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 1 медицинский работник;
У 248 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 12 началась пневмония; 14 человек переносят бессимптомно.