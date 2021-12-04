В Калининградской области ковид выявили у 76 пенсионеров и 23 школьников

За последние сутки в нашей области зарегистрированы 274 новых случая коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 76 неработающих.

- 56 пенсионеров;

- 44 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 23 учащихся;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 детей до 6 лет, не посещающих детские садики;

- 8 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 8 студентов 6 образовательных учреждений;

- 7 детей, посещающих детские сады;

-7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 работников образования;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 сотрудника банков;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 1 сотрудник предприятий сферы ЖКХ;

- 1 сотрудник предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 1 медицинский работник;

У 248 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 12 началась пневмония; 14 человек переносят бессимптомно.