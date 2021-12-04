В каких городах Калининградской области выявили зараженных коронавирусом

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Фото: Иван МАКЕЕВ
За минувшие сутки в нашей области коронавирусом заразились 274 человека. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:
Калининград - 151
Гурьевский городской округ - 21
Зеленоградский городской округ - 17
Светловский городской округ - 12
Черняховский городской округ - 11
Светлогорский городской округ - 10
Советский городской округ - 9
Багратионовский городской округ - 8
Полесский городской округ - 7
Гвардейский городской округ - 6
Пионерский городской округ - 5
Балтийский городской округ - 4
Мамоновский городской округ - 3
Неманский городской округ - 3
Озерский городской округ - 3
Гусевский городской округ - 1
Нестеровский городской округ - 1
Правдинский городской округ -1
Славский городской округ - 1