В каких городах Калининградской области выявили зараженных коронавирусом

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в нашей области коронавирусом заразились 274 человека. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:

Калининград - 151

Гурьевский городской округ - 21

Зеленоградский городской округ - 17

Светловский городской округ - 12

Черняховский городской округ - 11

Светлогорский городской округ - 10

Советский городской округ - 9

Багратионовский городской округ - 8

Полесский городской округ - 7

Гвардейский городской округ - 6

Пионерский городской округ - 5

Балтийский городской округ - 4

Мамоновский городской округ - 3

Неманский городской округ - 3

Озерский городской округ - 3

Гусевский городской округ - 1

Нестеровский городской округ - 1

Правдинский городской округ -1

Славский городской округ - 1