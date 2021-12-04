Участнику штурма Кенигсберга Михаилу Егорову исполнилось 100 лет

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина лично поздравил Михаила Егорова, вручив ему памятные подарки. Фото: пресс-служба Балтфлота

Столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Ленинград, Восточно-Прусской операции и штурма города-крепости Кенигсберг капитана 1 ранга в отставке Михаил Егоров.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, Михаил Федорович был призван в ряды Красной Армии еще в октябре 1940 года. Служил на артиллерийских установках большой мощности. В конце 1943 года дивизион Егорова направили на Ленинградский фронт. Здесь личный состав части принял боевое крещение.

Когда советские войска подошли непосредственно к окраинам Кенигсберга, артиллерийскую часть Михаила Егорова передали в состав 11-й гвардейской армии. Всего за шесть дней боев за Кенигсберг дивизион Егорова выпустил почти 800 снарядов. Огнем артиллерии особой мощности было полностью разрушено семь оборонительных сооружений, пять – подавлено, а также уничтожено много техники и живой силы противника.

Михаил Федорович закончил войну с двумя медалями «За боевые заслуги», орденами Великой Отечественной войны и Красной Звезды.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина лично поздравил ветерана, вручив ему памятные подарки.