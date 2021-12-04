В ноябре психологи системы 112 приняли в Калининграде рекордное количество звонков

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Из-за корононавируса (и не только) психологическое состояние калининградцев заметно ухудшилось. В ноябре психологи системы 112 приняли рекордное количество вызовов - 107 обращений.

- За аналогичный период прошлого года наши операторы-психологи приняли 55 вызовов, - сообщает «Система 112» на своей странице в vk. - Всем позвонившим была оказана дистанционная психологическая помощь.

Всего в прошлом месяце операторы Центра обработки вызовов системы-112 приняли 68 723 вызова, что на 10 тысяч вызовов больше, чем за ноябрь 2020 года.

Более 63% обращений было передано в службу скорой медицинской помощи. С информацией о дорожно-транспортных происшествиях поступило 803 вызова, еще 16 вызовов - по линии автоматизированной системы ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».