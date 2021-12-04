Алиханов прокомментировал возможность появления в Железнодорожном пешеходного пункта пропуска в Польшу

Сегодня региональные власти объявили о том, что готовы отдать всем желающим бывшее здание районного управления - крайсхаус - в Железнодорожном. Главное, чтобы претендент предложил интересную идею использования объекта.

В комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в Instagram развернулось бурное обсуждение.

«Если бы в Железнодорожном открыть пункт пропуска для граждан, это бы подтянуло инвесторов», - написал один из подписчиков .

«Мы добьем этот вопрос, - прокомментировал губернатор. -Пешеходный пункт пропуска вполне реально там организовать».