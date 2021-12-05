«Первая ласточка»: калининградский градсовет одобрил застройку побережья между поселками Приморье и Лесное

Эскизный проект комплекса апартаментов Фото: предоставлено разработчиками проекта.

В пятницу 3 декабря калининградский градостроительный совет одобрил очередной проект застройки побережья Балтики. На этот раз четырехэтажный комплекс апартаментов появится на обрывистом морском берегу между поселками Приморье и Лесное.

В представленном архитектором Евгением Забродским комплексе было три дома, однако рядом с ними отмечены места для еще двух зданий. Кроме того, в непосредственной близости инвестор намерен построить гостиницу и заняться благоустройством.

Сегодняшний вид местности Забродский назвал «никаким», зато заказчик намерен весь этот участок «преобразить» при помощи автомобильной парковки на 19 машиномест, пешеходных и велосипедных дорожек, беседок, а также смотровых и детских площадок. Кроме того, он собирается оборудовать спуск к морю в районе будущей гостиницы. Правда, сколько деревьев попадет под снос, архитектор говорить не стал (интересно, что этот вопрос не заинтересовал и членов совета), заметив только, что инвестор готовит проект компенсационного озеленения.

Представитель ГИБДД Роман Луценко во время обсуждения проекта предположил, что новый комплекс из-за оборудованного спуска к морю будет привлекать отдыхающих, поэтому посоветовал предусмотреть расширение парковочного пространства.

Серьезных претензий проект у света не вызвал. Лишь Сергей Гулевский отметил странное расположение зданий (по его словам, «дома танцуют гопака»). В целом, комплекс был одобрен. Однако эксперты заявили, что это «первая ласточка» застройки этого участка побережья, поэтому они посоветовали муниципальным властям разработать проект планировки этой территории, чтобы место не превратилось во вторые Сокольники.