В Зеленоградске высадили 5-метровые каштаны

Молодые каштаны можно увидеть на улицах Железнодорожной и Ленина в Зеленоградске. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградском городском округе завершена высадка 50 каштанов. Как сообщают в администрации округа, специалисты муниципального учреждение «Озеленитель» высадили молодые деревья вдоль улиц Железнодорожная и Ленина.

- Посадка осуществляется в тех местах, где ранее были убраны аварийные и сухие деревья. Общее количество высаженных саженцев – 50 штук. Высота саженцев – 5 метров, возраст 14 -15 лет. Общая стоимость саженцев – 2,8 млн. рублей, - рассказали в администрации.

И за состоянием новых деревьев сорта мясо-красный Бриотти будут следить работники предприятия «Озеленитель».