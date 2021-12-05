Экспорт сельхозпродукции с территории Калининградской области превысил значение 2020 года

Ведущее место в структуре калининградского экспорта занимает продукция масложировой отрасли, рыба и морепродукты, зерновые, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Фото: Правительство Калининградской области

Экспорт продукции агропромышленного комплекса с территории Калининградской области за одиннадцать месяцев текущего года составил 1,7539 млрд долларов США, что уже превышает значение 2020 года на 291 млн долларов США. Такие данные приводит региональное министерство сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что ведущее место в структуре калининградского экспорта занимает продукция масложировой отрасли, рыба и морепродукты, зерновые, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. А основными внешнеэкономическими партнерами региона являются Норвегия, Китай, Алжир, Беларусь, Дания, Нидерланды – всего более 60 стран мира. Этот широкий спектр экспортного взаимодействия позволил региону за одиннадцать месяцев текущего года поставить за рубеж более 2 580 тыс. тонн сельхозпродукции.

- Значительный прирост экспорта обеспечен запуском в феврале 2021 года завода ООО «Содружество-Протеин» по производству белковых концентратов мощностью переработки сырья 500 тонн/сутки, что обеспечит дополнительный объем экспортной выручки на сумму 125 млн долларов США ежегодно, - рассказали в минсельхозе.

В общем объеме российского экспорта продукции АПК (31,238 млрд долларов США) доля региона составляет 5,6%.