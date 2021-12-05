В Калининградской области выявлено еще 272 случая заболевания коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральный оперативный штаб опубликовал свежие данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние сутки.

В Калининградской области COVID-19 заболели еще 272 человека. Выздоровели за последние сутки 465 жителей региона.

За последние сутки в России выявлено 32 602 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 285 (7%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 9 801 613 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 1 206 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 281 278 человек.