В Калининграде снова объявлен набор на курсы сестер милосердия

Движение сестер милосердия в Калининградской области возродилось в пандемийный 2020-й год. Фото: Правительство Калининградской области

Отдел социального служения Калининградской епархии и БФУ имени Канта снова приглашают на курсы сестер милосердия.

- Принимаем всех желающих в возрасте от 18 до 55 лет, - рассказали организаторы курсов. – Но главное условие - готовность к бескорыстному служению в качестве сестры милосердия в одной из больниц города.

Как ранее сообщали в региональном правительстве, возродить движение сестер милосердия в Калининграде было решено в 2020 году. В первый выпуск дипломы о прохождении курсов получили 12 выпускниц, во второй – восемь человек. Все они безвозмездно ухаживают за больными.

Добавим, обучение бесплатное. Длительность курса – два месяца.

Записаться на курсы можно по телефону: + 7-9062-350-349.