В Светлогорске пройдет бесплатный концерт с исполнением кантаты "Александр Невский" Фото: Александр Подгорчук

6 декабря в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске состоится большой бесплатный концерт, посвященный 800-летию Александра Невского.

- На сцене «Янтарь-холла» Анна Матис (меццо-сопрано) в сопровождении Калининградского симфонического оркестра, хора «Кириллица» и мужского хора храма апостола Андрея Первозванного исполнит знаменитую кантату Сергея Прокофьева «Александр Невский», - сообщили в региональной фестивальной дирекции.

Вход на бесплатный концерт – по предварительной регистрации, которая проводится здесь.

Участников вечера предупреждают о необходимости иметь при себе QR-код или сертификат, подтверждающий полную вакцинацию в течение последних шести месяцев.

Начало концерта – в 19.00.