Водители, дошкольники, пенсионеры: кто в Калининграде заболел коронавирусом

У 13 инфицированных диагностирована пневмония. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 272 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

- В 236 случаях болезнь протекает как ОРВИ, у 13 инфицированных диагностирована пневмония, у 23 заболевших коронавирус протекает бессимптомно, - отметили в штабе.

Среди заболевших:

- 90 неработающих;

- 56 пенсионеров;

- 49 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 19 учащихся;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 9 детей, посещающих детский сад;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 студентов четырех образовательных учреждений;

- 6 работников образования;

- 5 медицинских работников;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 2 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника банков;

- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 1 сотрудник предприятий сферы ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждений культуры.

Количество летальных случаев, по данным регионального министерства здравоохранения Калининградской области, - 1093 (новых случаев нет).