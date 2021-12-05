Водители, дошкольники, пенсионеры: кто в Калининграде заболел коронавирусом

У 13 инфицированных диагностирована пневмония.
Фото: Иван МАКЕЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 272 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.
- В 236 случаях болезнь протекает как ОРВИ, у 13 инфицированных диагностирована пневмония, у 23 заболевших коронавирус протекает бессимптомно, - отметили в штабе.
Среди заболевших:
- 90 неработающих;
- 56 пенсионеров;
- 49 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 19 учащихся;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 9 детей, посещающих детский сад;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 студентов четырех образовательных учреждений;
- 6 работников образования;
- 5 медицинских работников;
- 5 неорганизованных детей до 6 лет;
- 2 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника банков;
- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 1 сотрудник предприятий сферы ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждений культуры.
Количество летальных случаев, по данным регионального министерства здравоохранения Калининградской области, - 1093 (новых случаев нет).