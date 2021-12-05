СК: В Светлогорске организована проверка сообщения о нарушении права ветерана труда на газификацию

Жительнице Светлогорска пока приходится только мечтать о подключении квартиры к газу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Светлогорске организована доследственная проверка сообщения о нарушении права ветерана труда на газификацию. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области.

- 3 декабря 2021 года в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлено видеообращение пенсионерки из Светлогорска, являющейся инвалидом и ветераном труда, - рассказали в ведомстве. - В обращении указано, что женщина проживает в многоквартирном жилом доме, который был газифицирован в этом году, однако, ей, единственной из всего дома, не выделены лимиты на газ. Обращения во все инстанции не дали результата, пенсионерка вынуждена тратить на отопление квартиры электричеством большую часть пенсии.

Сообщается, что доследственная проверка организована незамедлительно, производство поручено Светлогорскому межрайонному следственному отделу регионального управления СКР.

- В ходе проверки следователи детально выяснят все без исключения обстоятельства произошедшего и дадут им надлежащую правовую оценку, - отметили в региональном управлении СК.