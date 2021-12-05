В Черняховске столкнулись «буханка» и такси

В результате ДТП пострадал 38-летняя пассажир «Фольксваген Поло». Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 4 декабря в Черняховске участниками ДТП стали три автомобиля. Об этом рассказали в ГИБДД Калининградской области.

- Со стороны улицы Льва Толстого в направлении улицы Ленинградской двигался автомобиль «УАЗ» под управлением 33-летнего водителя, - прокомментировали в региональной Госавтоинспекции. – В районе дома № 1 на улице Ленинградской при повороте направо он не справился с управлением, совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 26-летнего водителя.

Сообщается, что от столкновения автомобиль «Фольксваген Поло» отбросило в автомобиль «Форд Транзит» под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП 38-летняя пассажир «Фольксваген Поло» получила телесные повреждения. Не сообщается, понадобилась ли госпитализация пострадавшей.

В социальных сетях жители Черняховска спорят, чья вина в аварии больше: водителя «буханки» или таксиста, мол, как так можно было умудриться?

В региональной автоинспекции отметили, что за минувшие сутки на дрогах области зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали 3 человека.