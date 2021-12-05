В Калининграде разыскивают женщину, пропавшую еще в ноябре

Если вам известно местонахождении пропавшего человека, сообщите об этом волонтерами или в полицию. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Поисково-спасательный отряд «Запад» сообщил, что разыскивает 37-летнюю жительницу поселка Подлипово Правдинского района Юлию Семьянскую.

По данным организации, женщина уехала из дома в Калининград 9 ноября, а спустя три дня перестала выходить на связь с родственниками.

Женщина была одета во все серое: платье, колготки, пальто. У нее рыжие волосы, зеленые глаза. Рост – 158 сантиметров. Худощавого телосложения.

Если вам что-либо известно о местонахождении Юлии Семьянской, сообщите об этом по телефонам горячей линии:

8(4012) 508-038;

8(4012) 520-444 инфорг (бесплатный звонок).