В Калининграде разыскивают женщину, пропавшую еще в ноябре

Если вам известно местонахождении пропавшего человека, сообщите об этом волонтерами или в полицию.
Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».
Поисково-спасательный отряд «Запад» сообщил, что разыскивает 37-летнюю жительницу поселка Подлипово Правдинского района Юлию Семьянскую.
По данным организации, женщина уехала из дома в Калининград 9 ноября, а спустя три дня перестала выходить на связь с родственниками.
Женщина была одета во все серое: платье, колготки, пальто. У нее рыжие волосы, зеленые глаза. Рост – 158 сантиметров. Худощавого телосложения.
Если вам что-либо известно о местонахождении Юлии Семьянской, сообщите об этом по телефонам горячей линии:
8(4012) 508-038;
8(4012) 520-444 инфорг (бесплатный звонок).