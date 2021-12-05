В минздраве Калининграда сообщили, когда в декабре пройдет вакцинация беременных против COVID-19

В Калининграде для будущих мам организованы пункты вакцинации против коронавируса на базе женских консультаций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном минздраве сообщили, когда в декабре откроются пункты вакцинации для беременных и кормящих мам.

- Иммунизация будет осуществляться в двух женских консультациях Калининграда, - прокомментировали предстоящую работу медиков в ведомстве.

Беременным начиная с 22-й недели и женщинам, кормящих малышей грудью, можно привиться по живой очереди в следующих медицинских организациях:

- женская консультация родильного дома № 3 (ул. Омская, 2 – 6 а) – 10 и 24 декабря – с 17 до 19 часов, 17 декабря – с 10 до 12 часов;

- женская консультация родильного дома № 4 (ул. Пионерская, 1-7) – 8, 15, 22 и 29 декабря с 15 до 19 часов.

В минздраве также напомнили, что вакцинация беременных и кормящих мам осуществляется также во всех мобильных прививочных пунктах и поликлиниках.

Из документов при вакцинации потребуются: паспорт, медполис, СНИЛС.