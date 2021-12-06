В Калининграде волонтеры пытаются спасти лебедя с рыболовным крючком в клюве

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В Калининграде на озере в Макс-Ашманн-парке заметили лебедя с рыболовным крючком в клюве.

«В клюве крючок, леской обмотана шея, крыло и тело. Птица не может поднять голову, не может есть. Если не снять леску он погибнет!», - сообщили зоозащитники.

Как сообщается в группе «Помощь диким животным и птицам Калининград [39]» во «ВКонтакте», в минувшие выходные волонтеры пытались в течение трех часов поймать птицу, но не сумели.

Сотрудники МЧС на вызов приехали, но не смогли проехать к озеру, так как был закрыт шлагбаум, а лодку на руках им до озера не донести.

«Как поймать лебедя, мы не знаем», - признались волонтеры в соцсетях.

По их словам, один из вариантов - найти и собрать несколько человек с гидрокостюмами.

Операция по спасению лебедя будет продолжена.