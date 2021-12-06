В Калининграде в квартире закладчика нашли кокаин, экстази и марихуану

Жителю Калининграда грозит до 20 лет лишения свободы за попытку распространять наркотики путём закладок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обыска в квартире 27-летнего мужчины нашли свёртки с марихуаной весом более 17 граммов, психостимуляторами и кокаином общей массой порядка 6 граммов. Кроме того, мужчина указал оперативникам тайник, который уже успел сделать в одном из СНТ города. Там полицейские также нашли MDMA.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.