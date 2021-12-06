В Калининграде вор кидался с ножом на свидетелей его преступления

На жителя Калининграда завели уголовное дело за повреждение имущества и угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице П. Морозова. Трое парней сидели в машине и заметили, что неизвестный мужчина уносит тротуарную плитку.

«Парни сделали мужчине замечание, на что поначалу злоумышленник отреагировал адекватно, вернул несколько плиток на место и ушел. Спустя время мужчина вернулся уже с ножом, ударил им по автомобилю, повредив переднюю левую стойку, после чего начал угрожать гражданам убийством. Молодым людям удалось отобрать нож и удерживать злоумышленника до прибытия полиции», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Сотрудники ППС доставили задержанного в отдел, где он сознался в содеянном. Часть похищенной плитки была позже обнаружена в подвале по месту жительства ранее не судимого 61-летнего мужчины.