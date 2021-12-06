28 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 237 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 19 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 61 пенсионер;
- 5 медицинских работников;
- 5 работников образования;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работающих на промышленных предприятиях;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- сотрудник учреждения по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- сотрудник охранного предприятия;
- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 неорганизованных детей до 6 лет;
- 13 детей, посещающих детский сад;
- 28 учащихся;
- 4 студента 3 образовательных учреждений;
- 68 неработающих.