28 школьников, 5 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 237 случаев ОРВИ, 14 пневмоний и 19 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 61 пенсионер;

- 5 медицинских работников;

- 5 работников образования;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работающих на промышленных предприятиях;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- сотрудник учреждения по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- сотрудник охранного предприятия;

- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 неорганизованных детей до 6 лет;

- 13 детей, посещающих детский сад;

- 28 учащихся;

- 4 студента 3 образовательных учреждений;

- 68 неработающих.