«Единая Россия» определила план работы на пять лет

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Представители «Единой России» в рамках третьего этапа XX съезда, состоявшегося в Москве четвертого декабря 2021 года, подвели итоги своей деятельности за период с 2016 года.

Политики составили план по реализации народной программы. С ней партия одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента. В политическом объединении обновились составы руководящих органов.

Президент Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул, что единороссы добились успеха на выборах не благодаря громким лозунгам, а за отношение к людям. Партия составила для граждан конструктивную, созидательную и объединяющую повестку. Ее программа по праву называется народной, ведь она основана на идеях простых россиян.

Народную программу уже воплощают в жизнь. Ее приоритеты отразили в бюджете страны. Этот проект закона «Единая Россия» не просто поддержала, но и внесла в него важные поправки социального характера, в числе которых увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, сказал Путин.

Российский лидер сделал акцент на незамедлительном выполнении партией поставленных целей. Это характеризует «Единую Россию» как ответственную и зрелую политическую силу.

Лидер партии Дмитрий Медведев назвал важной роль «Единой России» в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности страны. Политическое объединение последовательно реализует курс главы государства.

В последнее годы единороссы взяли на себя большой объем законодательной работы по социальному направлению. В настоящее время социальную поддержку получают свыше 50 миллионов россиян. Партия способствовала продлению программы материнского капитала, введению 100%-ной оплаты больничных листов родителям с детьми до семи лет, выплат семьям, где один родитель воспитывает ребенка от 8 до 16 лет, увеличению пособий беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и так далее. «Единая Россия» помогла сельским пенсионерам, а также в решении проблемы расселения из ветхого жилья и защитила права дольщиков.

Немало было сделано для школьников - от закона о бесплатном горячем питании для детей из младших классов и до обновления парка школьных автобусов. По инициативе партии за минувшие пять лет школы получили свыше 9 000 единиц транспорта, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Партийные проекты работают успешно. Благодаря им удалось построить 370 школ. До 2024 года возведут еще 1300 учебных учреждений. Очередь в детсады ликвидируется. Уже создано свыше 480 000 новых мест, а появится еще не менее 77 000. В порядок привели более 60 000 дворов и 20 000 общественных пространств. В этой работе непосредственное участие принимали местные жители. Постепенно внедряется система долговременного ухода за пожилыми людьми, строятся поликлиники, развивается школьная медицина и готовятся медицинские кадры.

Медведев считает главной целью для партии в последующие годы выполнение обязательств, которые заложены в народной программе. Документ станут корректировать и дополнять в соответствии с запросами людей, сообщает сайт «Единой России».