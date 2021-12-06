Атлеты из Калининграда завоевали пять наград чемпионата мира по армрестлингу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Румынии прошли мировые соревнования по борьбе на руках, в которых приняли участие 1 000 представителей 40 государств.

В составе сборной федерации армрестлинга России золото, три серебра и бронзу завоевали представители калининградской федерации и региональной спортшколы по силовым видам спорта.

Чемпионом среди мужчин старше 40 лет и весом до 70 килограммов в борьбе на левой руке стал Алексей Акулин. А бронзовым призёром на левой руке среди мужчин весом до 100 килограммов стал ещё один калининградский «международник» Александр Друщиц.

Мастер спорта России международного класса и чемпионка России 2021 года Елена Вдовиченко стала вице-чемпионкой среди женщин массой до 80 килограммов как на левой, так и на правой руке.

Чемпионка мира 2019 года Яна Барановская завершила выступление с серебряной медалью за борьбу на левой руке среди женщин массой до 90 килограммов.