Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 270 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 149 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 7,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 3,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 7,

Полесский городской округ – 7,

Гурьевский городской округ - 29,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 5,

Светловский городской округ – 11,

Зеленоградский городской округ – 22,

Светлогорский городской округ – 4,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 3,

Черняховский городской округ – 5,

Неманский городской округ – 3,

Янтарный городской округ – 2.