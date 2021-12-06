7 кг ботокса, планшеты и видеокарты: Какие товары задержали в «Храброво» в ноябре

. Фото: Таможня Калининградской области

В ноябре сотрудники таможенного поста в аэропорту «Храброво» вынесли 106 решений о неотнесении товаров к товарам для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В прошлом месяце пассажиры пытались вывезти в личном багаже партию икры кеты весом 19 кг, две партии видеокарт для майнинга (12 и 6 шт.), партию планшетов iPad (8 шт.), 7 кг ботокса, три партии новых зимних курток (81 кг, 17 кг, 15 кг), три партии новой женской одежды (71 кг, 40 кг, 40 кг), 80 комплектов нижнего белья, 40 кг футболок, 5,5 кг изделий из янтаря, а также запасные части для вертолета и самолета, различные виды оборудования и иные товары.

Все эти товары были признаны коммерческими партиями, поэтому их дальнейший вывоз может быть возможен только после таможенного оформления.