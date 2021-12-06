Ветеран войны в Сирии лишился свободы на 7 лет

Международный женский день 8 марта еще только начинался, а водитель катившего по улице Батальной «Шевроле» был уже пьян. Видимо, оттого и не смог удержать транспортное средство в своей полосе движения, сначала вылетев на «встречку», а затем наехав на бордюр. Скорости в 51 км/ч оказалось достаточно для того чтобы машину отбросило на придорожное дерево, развернуло, после чего она врезалась во второе дерево, росшее во дворе ближайшего дома. Водителя и его пассажира повыбрасывало из салона. Автомобилист приземлился на припаркованную в том же дворе «Ауди» и остался жив. А вот его приятель упал на асфальт, скончавшись от полученных травм на месте ДТП.

На суде виновник смертельной аварии занял излюбленную его многочисленными предшественниками позицию: «ничего не помню» и «докажите, что за рулем был именно я». Однако Московский районный суд, оценив доказательства участников процесса в совокупности, признал водителя виновным. – Были учтены молодой возраст подсудимого, совершение им преступления впервые, положительные характеристики, принесение соболезнований потерпевшей в судебном заседании, частичное добровольное возмещение затрат на погребение погибшего, болезненное состояние его здоровья и участие в боевых действиях в Сирии, - сообщили в пресс-службе суда. - Эти обстоятельства признаны смягчающими наказание.

В итоге осужденному придется провести 7 лет в колонии общего режима, лишиться права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2, 5 года и выплатить матери погибшего пассажира 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.