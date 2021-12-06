В больнице Балтийска закрывается ковидное отделение

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В Балтийской районной больнице с понедельника, 6 декабря, закрывается отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет «Вестник Балтийска».

Терапевтическое отделение вернется к прежнему режиму работы, оно было временно перепрофилировано в начале октября. Ковидные больные из округа будут направляться на лечение в межрайонное отделение, открытое в Светлом, сообщил главврач больницы Владимир Пикалов.

За неделю в Балтийском городском округе коронавирусом заболели 70 человек, в их числе 8 детей и 16 человек старше 60 лет. Умерло 3 заболевших.