Калининградец украл тонну металла с садового участка

В Калининграде полицейские раскрыли кражу металлического каркаса строительной бытовки весом в тонну. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

После поступления заявления о краже были проверены все близлежащие пункты металлоприема. В одном из них полицейские обнаружили похищенную конструкцию. Стражи порядка выяснили, что ее привез сотрудник пункта на личном манипуляторе. Он выполнял просьбу знакомого, который сообщил, что бытовка якобы принадлежит ему. Мужчины доставили металлическое изделие к месту назначения, где она была продана за 8 тысяч рублей.

Оперативники установили личность злоумышленника, который похитил каркас. Им оказался ранее судимый за кражи 31-летний калининградец. На него завели уголовное дело.