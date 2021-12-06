В Калининграде на новогодние праздники ждут 60 тысяч туристов

. Фото: Александр КАТЕРУША

На новогодние праздники в Калининграде ждут 60 тысяч туристов. Об этом в прямом эфире в Инстаграме сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Мы ожидаем около 60 тысяч туристов. Это больше, чем в праздники 2019-2020 года, когда приехало 48 тысяч человек, и больше, чем в 2021 году, когда приехало 53 тысячи человек, - говорит Андрей Ермак. - Но все будет зависеть от правил посещения ресторанов, театров, экскурсий, которые будут действовать на момент новогодних праздников.

Министр отметил, что средний процент бронирования гостиниц в Калининградской области составляет 74 процента.

- Некоторые отели забиты полностью, на 100 процентов. Они больше не продают номера. Глубина бронирования - около 14 дней. Это понятно. Калининград попал во все возможные рейтинги популярности как город для отдыха в новогодние праздники.

Андрей Ермак отметил, что в Калининград туристы приезжают в основном на 5 дней. Этого времени им хватает, чтобы изучить город и проехать по области, посетив все достопримечательности.