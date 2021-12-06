Андрей Ермак прокомментировал перенос колеса обозрения в Зеленоградске

Андрей Ермак. Фото: Александр КАТЕРУША

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак считает, что колесо обозрения в Зеленоградске нужно оставить на прежнем месте. Об этом он сказал в прямом эфире в Инстаграме.

Ранее архитекторы высказались насчет того, что колесо обозрения «Глаз Балтики» нужно перенести в другое место, чтобы оно не загораживало вид из окон гостиницы, которую планируют построить на побережье».

- В данном случае архитекторы ошибаются, - говорит Андрей Ермак. - «Глаз Балтики» - это проект, который готовили долгое время, он прошел через инвестсовет, долго выбирали место и потом определились именно с этой площадкой. Она удобная для того, чтобы смотреть с колеса и на город, и на море. И мы видим популярность этого колеса обозрения.

Министр отметил, что гости Калининграда и жители города не разделяют позиции архитекторов, о чем заявляли эмоционально в соцсетях.

- Мне кажется, сейчас возможности у архитекторов и возможности строительства такие, что можно построить любую гостиницу таким образом, чтобы всем было видно и комфортно. Если это не подходит, можно всегда найти другое место для строительства гостиницы. Колесо в том месте, где и должно находиться! - заключил Андрей Ермак.