Власти просят калининградцев сообщать о бездомных, замерзающих на улицах

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области ударили морозы, в связи с чем региональные власти призывают калининградцев проявить заботу о бездомных. Министерство социальной политики обращается к жителям области с просьбой проявить участие к тем, кто в силу обстоятельств фактически живет на улице. Если вы увидели бездомного, нуждающегося в помощи, позвоните в отделения Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, расположенные по адресам:

- г. Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1, телефон 8 (4012) 968-945 (прием круглосуточный);

- г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 67, телефоны: 8 (4012) 557-288, 8 (4012) 557-096 (прием с 8.00 до 17.00);

- г. Советск, ул. Луначарского, д. 22а, телефон 8 (40161) 336-12 (прием круглосуточный).

В трех отделениях центра оборудовано 140 койко-мест для отдыха. Здесь также можно помыться, поесть, переодеться в чистую одежду. Специалисты, если это необходимо, помогут восстановить документы, найти родственников, окажут психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве.

Центр сотрудничает с общественными организациями «Сила людей», «Возрождение», «ЮЛА». Добровольцы также помогают лицам без определенного места жительства решить бытовые проблемы, восстановить документы, найти работу. Волонтеры из «Силы людей» кормят нуждающихся граждан рядом с торговым центром «Акрополь» в Калининграде.