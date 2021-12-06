Со 2 января из Калининграда запустят прямой авиарейс в Тюмень

Компания Utair объявила о том, что запускает рейс из Тюмени в Калининград. Со 2 января самолеты начнут летать по четвергам и воскресеньям. Из Тюмени - в 14.45, из Калининграда - в 17.15 по местному времени. Объявлена и цена билетов - от 3553 рублей.

Ранее о своих зимних планах сообщила авиакомпания Smartavia. В период предстоящих новогодних праздников с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будут выполняться дополнительные рейсы из Калининграда в Архангельск - по воскресеньям, в Мурманск - по субботам. С 23 декабря по 11 января можно будет совершить путешествие из Калининграда в Сочи, причем перевозка лыж или сноубордов будет бесплатной.

Сейчас в зимнем расписании аэропорта «Храброво» есть регулярные рейсы из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Череповец, Петрозаводск, Нижний Новгород, Воронеж, Пермь, Калугу, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Волгоград, Челябинск, Ярославль, Казань, Липецк, Псков, Курск, Белгород, Брянск, Самару, Тюмень, Уфу.